Il volantino Coop e Ipercoop nasconde al proprio interno tantissime occasioni da non perdere di vista, sebbene comunque risulti essere strettamente limitato ai punti vendita fisici sul territorio nazionale.

Spendere poco con Coop e Ipercoop è finalmente alla portata di tutti, per accedervi basterà difatti recarsi in un qualsiasi negozio, e poi approfittare di tutti gli sconti pensati appositamente per voi dall’azienda. Le scorte non dovrebbero rappresentare un problema, per questo motivo potrete anche attendere verso la fine del periodo promozionale.

Coop e Ipercoop: quale è il nuovo sconto

Lo sconto su cui Coop e Ipercoop hanno puntato tutto è applicato sul Samsung Galaxy A22, un modello di fascia medio-bassa, ma comunque dotato di discrete specifiche tecniche, atte ad innalzarne la qualità generale.

Non fatevi ingannare da un prezzo finale di vendita di soli 179 euro, la batteria è l’elemento fondamentale del prodotto, infatti promette un autonomia superiore alle più rosee aspettative, dato il suo essere da 5000mAh.

Scorrendo la restante parte della scheda tecnica, notiamo avere un ampio display da 6,6 pollici di diagonale, un processore octa-core, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, e comunque la possibilità di sbloccarlo sia tramite il sensore per le impronte digitali, che il riconoscimento del viso 2D.

Il prezzo di vendita è da considerarsi valido per lo smartphone no brand con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale dovrà essere esercitata nei medesimi punti vendita d’acquisto.