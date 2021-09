Non è un periodo facile per il sistema di infotainment del colosso di Mountain View. Infatti, ci sono ancora problemi per Android Auto che però, almeno per ora, Google dichiara di aver risolto. Un fastidioso bug nella geolocalizzazione non permetteva il corretto funzionamento dell’utilissima ricerca nei dintorni. Oltre al widget meteo che era misteriosamente scomparso. Scopriamo di cosa si tratta e qual è la soluzione.

Android Auto: problemi di posizione e widget meteo scomparso

Due bug hanno afflitto gli utenti abituati a utilizzare il sistema Hands Free di Google. Infatti sono stati diversi a segnalare che Android Auto, per un periodo modesto, aveva problemi di posizione oltre al widget meteo misteriosamente scomparso. Un thread su Reddit ne ha reso bene l’idea.

La risposta di Google non è stata così immediata, ma è arrivata. Ecco cosa ha pubblicato in merito alle segnalazioni un membro dello staff di Android Auto:

“Grazie per tutti i feedback. Il team dell’assistente ha implementato una correzione per questo problema. Aggiorna la tua app Google alla versione più recente, che dovrebbe risolvere il problema. Grazie!”

Quindi appare chiaro che per risolvere il problema e poter tornare a utilizzare Android Auto senza questi bug è necessario aggiornala all’ultima versione. Anche perché la ricerca nei dintorni è una delle funzionalità più apprezzate dagli automobilisti. Si possono trovare stazioni di servizio, ristoranti o fast food e tanto altro ancora.

L’entità del bug

Purtroppo però Android Auto da qualche tempo teneva in memoria la posizione precedente e non quella attuale dopo lo spostamento dell’utente con il suo veicolo. Questo rendeva completamente inutilizzabile la ricerca nei dintorni. Ecco come ha ben descritto il problema 9TO5Google:

“Il problema principale sembrava riguardare le ricerche nei dintorni, con cui Android Auto mostrava i risultati anziché dove si trovavano al momento della ricerca, in base al fatto che gli utenti fossero a casa loro. Un esempio fornito è una query su ‘stazioni di servizio nelle vicinanze’, che mostra i risultati intorno alla casa di un utente Pixel 3a anziché dove si trovava per strada. Molti utenti hanno segnalato gli stessi problemi“.

Nessun disagio, ora che tutto è risolto potete implementare le funzionalità del vostro Android Auto installando le app migliori e, soprattutto, gratuite disponibili per il sistema di infotainment di Google.