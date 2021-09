Amazon: affrettatevi, con questi codici avrete tutto scontato del 50%!

Dopo tanti sconti “fasulli”, finalmente Amazon propone qualcosa di davvero interessante. Stiamo parlando del buono che vi permetterà di ottenere i prodotti in promozione (qui di seguito elencati) a metà prezzo.

Se siete in cerca di auricolari con presa da 3,5 millimetri, questi fanno al caso vostro. Le cuffie in-ear hanno cinque diverse colorazioni (Black, Silver, Light Blue, Pink e Purple), sono realizzate in lega di alluminio, leggere e delicate ma soprattutto resistenti. Si compongono di microfono e cavo da 1,25 metri.

Potete acquistarle su Amazon a 7,99 euro invece di 15,98 euro utilizzando il codice 94YZV36B e il link sottostante.

Spazzolino ultrasonico T100

Lo spazzolino elettrico ultrasonico firmato Xiaomi e commercializzato con il marchio MIJIA, T100 è l’ideale per adulti e bambini. È possibile scegliere fra le colorazioni blu, rosa e bianco. La batteria interna ricaricabile permette di usarlo per circa 30 giorni (con 2 pulizie da 2 minuti al giorno). Ha ben due modalità di pulizia: promemoria automatico per il cambio della zona di pulizia e un connettore microUSB per la ricarica della batteria. È resistente all’acqua, grazie alla certificazione IPX7 e il peso è di appena 46 grammi, molto simile a quello di un tradizionale spazzolino manuale.

Potete acquistarlo su Amazon, utilizzando il link sottostante, al prezzo di 15,99 euro invece di 31,98 euro utilizzando il codice P8YWNMVO.

Spazzolino tradizionale

Tradizionalmente parlando, invece, ecco un altro spazzolino in offerta. Il sistema di fissaggio delle setole è realizzato in rame e ferro. È composto da una testina, arrotondata e compatta, il manico resistente ma flessibile e le setole tagliate a 45 gradi per la massima pulizia del solco gengivale.

Potete acquistarlo nelle colorazioni blu e rosa al prezzo di 5,39 euro invece di 10,78 euro, con la possibilità di risparmiare il 50% sul kit da 4 pezzi, disponibile a poco meno di 15 euro.