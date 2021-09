Sono passati quasi due anni dall’uscita della terza stagione di Stranger Things, nell’ormai lontanissima era pre-pandemia del 2019. E nessuno si sarebbe immaginato che avremmo dovuto aspettare tanto per vedere la stagione successiva. In più occasioni i produttori e il cast sella serie tv hanno cercato di rassicurare i fan sulla situazione sul set e sullo stato di avanzamento delle riprese, e finalmente a luglio è arrivata la conferma che i nuovi episodi sarebbero stati pubblicati nel 2022. Ma con il proseguire delle pandemia e dell’incendio sul set che aveva bloccato momentaneamente le riprese, non sembrava affatto proseguire per il meglio. Ma finalmente è arrivata una bella conferma da uno dei protagonisti della serie, Noah Schnapp.

L’annuncio di Will Byers

Noah Schnapp, interprete del personaggio di Will Byers in Stranger Things, una delle serie più iconiche in assoluto degli ultimi anni, è stato recentemente invitato in uno video show della Youtuber Oh so isabella. Ovviamente non potevano di certo mancare le domande sulla quarta stagione, che hanno davvero monopolizzato l’attenzione dell’intervista e dei fan. Ed è proprio in questo frangente che Noah ha annunciato una notizia che aspettavamo da tempo:

“Abbiamo appena finito, tipo la settimana scorsa. Abbiamo fatto tutto e finito di girare. Finalmente abbiamo concluso. In questo momento stanno ultimando un altro teaser trailer da pubblicare”.

In realtà sono due le notizie: la prima, quella più importante, è che le riprese della quarta stagione sono ufficialmente finite e ciò fa ben sperare per la pubblicazione degli episodi nel corso dei primi mesi del 2022; e poi la seconda notizia è l’arrivo di un nuovo teaser trailer da gustarci prima dell’arrivo della nuova stagione per smorzare l’attesa.

Non resta che attendere ancora qualche mese per ricevere l’annuncio ufficiale e la pubblicazione della nuova stagione: Nel cast torneranno grandi star come Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Cara Buono e molti altri, comprese diverse new entry come Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen e Grace Van Dien.