WhatsApp si conferma in costante evoluzione e ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento, rivolto alla versione beta della sua app Android. Arrivano novità per i gruppi di chat.

L’aggiornamento appena rilasciato per WhatsApp Beta su Android riguarda la versione 2.21.19.15 dell’app. La novità di cui vi accorgerete consiste in una nuova scorciatoia per avviare una chiamata vocale o una videochiamata all’interno delle schede dei gruppi chat. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp Beta: si intravedono delle scorciatoie per le chiamate di gruppo

Queste stesse scorciatoie sono già disponibili nelle schede dei singoli contatti WhatsApp. L’aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti coloro che hanno aderito al programma di beta testing. Come anticipato precedentemente, la novità di cui vi accorgerete consiste in una nuova scorciatoia per avviare una chiamata vocale o una videochiamata all’interno delle schede dei gruppi chat.

Vi ricordo che WhatsApp ha lanciato alla fine del mese di luglio l’opzione multi dispositivo, sia su Android, sia su iOS. Meglio specificare che ha esordito in beta per gli utenti iscritti al programma di beta test di WhatsApp. Alcuni giorni dopo gli sviluppatori hanno iniziato ad ampliare a tutti gli utenti iOS, la possibilità di utilizzare questa funzione, e ora sembra che la distribuzione sia stata ulteriormente estesa ad altri utenti iOS e Android che usano la versione stabile dell’app.

Si tratta di una distribuzione graduale, verosimilmente determinata da un’attivazione lato server. In ogni caso è sempre consigliato aver installato le ultime versioni stabili del client per Android e iOS che al momento sono rispettivamente la 2.21.18.17 e la 2.21.180.