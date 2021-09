Vodafone è alla ricerca di uno spazio da protagonista nel campo della telefonia mobile. Il gestore non vuole essere da meno ad Iliad ed alle sue tariffe low cost. Anche per questa ragione, nel mese di Settembre, gli utenti intenzionati a modificare il loro piano tariffario potranno beneficiare di una promozione molto vantaggiosa come la Special 70 Giga.

Vodafone, la migliore tariffa con 70 Giga a Settembre

Gli utenti che Special 70 Giga avranno una soluzione molto vantaggiosa che coniuga costi da ribasso a soglie di consumo molto elevate. Nel dettaglio, la tariffa mette a disposizione del pubblico chiamate senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo di rinnovo della tariffa è di 7,99 euro ogni trenta giorni.

Vodafone assicura ai clienti che scelgono questa promozione anche un’importante garanzia. Il provider prevede infatti costi bloccati almeno durante primo semestre. Ciò significa che nei primi sei mesi di abbonamento non saranno possibili aumenti di prezzo e modiche per le soglie di consumo.

Tra le condizioni del gestore per l’attivazione della Special 70 Giga figura una quota extra dal valore di 10 euro per l’attivazione della rete. Questo costo si aggiunge al prezzo di rinnovo ma è da intendersi una tanum.

Gli utenti interessati alla tariffa non potranno procedere online, ma dovranno recarsi presso uno dei punti vendita del gestore. Altra condizione per attivare la Special 70 Giga di Vodafone è la portabilità del numero da rete TIM, WindTre ed Iliad. In tal caso, è prevista un’attesa di tre giorni lavorativi.