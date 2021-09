Le nuove offerte Unieuro hanno prezzi sempre più bassi, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di accedere ad un lunghissimo elenco di riduzioni, senza mai essere costretti a recarsi specificatamente in un negozio.

Avete capito bene, la corrente campagna promozionale è da ritenersi attiva direttamente anche sul sito ufficiale, con la possibilità di godere della spedizione gratuita verso il proprio domicilio, al superamento dei 49 euro di spesa effettivi.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, li trovate in esclusiva a questo link.

Unieuro: queste sono le offerte migliori

Le offerte migliori di Unieuro toccano più che altro la fascia intermedia della telefonia mobile, e riguardano i prodotti in vendita a meno di 400 euro. I modelli di smartphone da acquistare subito riguardano Galaxy A12, Oppo reno 6, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Mi 10T Lite, Wiko Power U10 o anche Oppo A16 e Oppo A74.

L’unico top di gamma di cui effettivamente consigliamo l’acquisto, e che è stato in grado di catturare la nostra attenzione, è il Galaxy S21, un prodotto disponibile all’acquisto a soli 649 euro, ed attualmente in vendita nella variante con 128GB di memoria interna. Il prezzo è complessivamente accettabile ed accessibile per la maggior parte dei consumatori in Italia, proprio in confronto al listino originario.

Tutti i dispositivi elencati nell’articolo, lo ricordiamo, sono distribuiti nella variante no brand, con annessa la solita garanzia della durata di 24 mesi, la quale deve essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto.

Per i dettagli del volantino, aprite subito le pagine sottostanti.