Il preordine dei nuovi smartphone Apple della famiglia iPhone 13 è stato aperto anche da TIM nel suo sito ufficiale, con pagamento in un’unica soluzione o in alcuni casi anche con 30 rate mensili.

In seguito all’apertura del preordine da parte di Apple, avvenuta ieri 17 Settembre 2021 alle ore 14:00, adesso anche TIM sta permettendo l’acquisto della nuova gamma di smartphone, che sarà effettivamente disponibile a partire dal 24 Settembre 2021. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim permette di pre ordinare il nuovissimo Apple iPhone 13

Attualmente, sul sito ufficiale dell’operatore è presente una nuova pagina dedicata agli iPhone 13, all’interno della quale è possibile scegliere uno dei quattro modelli che si vuole preordinare. Per fare ciò, il cliente deve cliccare su uno dei tasti con scritto “scopri i dettagli”, attraverso i quali si viene rimandati alla pagina del relativo smartphone. Una volta scelto uno dei quattro modelli principali, è possibile selezionare anche il colore e il taglio di memoria.

Come già detto, per effettuare il preordine dei nuovi Apple iPhone 13 sono presenti due modalità di pagamento, ovvero in un’unica soluzione e in 30 rate mensili. Il pagamento in un’unica soluzione è disponibile per tutti anche senza registrazione al sito, mentre per effettuare l’acquisto a rate è necessario essere clienti TIM di rete mobile o rete fissa. Sono per la precisione proposti: Apple iPhone 13 Pro Max 128GB al costo di 1299,90 euro in un’unica soluzione, oppure al prezzo di 43 euro in 30 rate mensili;

Apple iPhone 13 Pro 128GB al costo di 1199,90 euro in un’unica soluzione, oppure al prezzo di 40 euro in 30 rate mensili; Apple iPhone 13 128GB al costo di 949,90 euro in un’unica soluzione, oppure al prezzo di 31 euro in 30 rate mensili ed infine Apple iPhone 13 Mini 128GB al costo di 849,90 euro in un’unica soluzione (in questo caso non è disponibile il prezzo in 30 rate mensili). Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.