Finalmente è arrivato un nuovo aggiornamento di una delle app di messagistica più importanti del momento, che sta muovendo battaglia al dominio di Whatsapp con tante funzionalità uniche e che migliorano nel tempo. Le novità portate dal team di Telegram sono davvero molte e comprendono 8 nuovi temi della chat, l’introduzione di nuove Emoji interattive a schermo intero, l’introduzione delle conferme di lettura nei gruppi e la registrazione delle dirette streaming direttamente tramite l’app. Ma vediamo insieme nello specifico.

Tutte le novità dell’aggiornamento

Telegram si aggiorna per il mese di settembre introducendo tante nuove funzionalità che trovate spiegate direttamente nel changelog pubblicato dal team di sviluppo e diffuso sulla piattaforma. Il peso dell’aggiornamento è di circa 8MB e potete scaricarlo direttamente dal Play Store o dall’App Store per quanto riguarda il mondo Apple:

Temi della chat • Scegli uno degli 8 temi preimpostati per tutte le tue chat private. • Tocca il titolo della chat > ⋮ > “Cambia colori” per scegliere un tema. • Entrambi i partecipanti della chat vedranno lo stesso tema in quella chat – su tutti i loro dispositivi. • Ogni nuovo tema è caratterizzato da bolle dei messaggi colorate, da sfondi animati e da motivi unici per lo sfondo. • Tutti i temi della chat hanno versioni diurne e notturne e seguiranno le tue impostazioni generali della modalità scura. • Altri temi della chat in arrivo. Emoji interattive • Alcune emoji animate ora hanno effetti a schermo intero. • Invia delle emoticons tra quelle supportate in qualsiasi chat privata, quindi tocca l’emoji animata per lanciare l’effetto. • Se anche il tuo interlocutore ha la chat aperta, entrambi vedrete gli effetti e sentirete le vibrazioni simultaneamente. • Visualizza lo stato “Sta guardando” quando il tuo interlocutore si sta godendo gli effetti delle emoji insieme a te. • Altre emoji interattive in arrivo. Conferme di lettura nei piccoli gruppi • Seleziona uno dei tuoi messaggi inviati nei gruppi di piccole dimensioni per vedere chi lo ha visualizzato di recente. • Per proteggere la privacy, le conferme di lettura vengono salvate solo per 7 giorni dopo l’invio del messaggio. Registra Dirette streaming e Chat video • Registra video e audio dalle trasmissioni dal vivo nel tuo gruppo o canale. • Gli amministratori possono avviare la registrazione dal menu Impostazioni (⋮). • Scegli tra la registrazione in formato verticale o orizzontale. • Le registrazioni completate vengono inviate nei Messaggi salvati dell’amministratore e possono essere facilmente condivise.