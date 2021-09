In questo mese di Settembre vi è stato un inizio di stagione a dir poco inedito per Sky. La tv satellitare, a differenza del recente passato, deve rinunciare all’esclusiva della Serie A. Da qui e per il prossimo triennio, tutte le partite del massimo campionati saranno visibili in esclusiva su DAZN.

Sky offre il calcio gratis e ci sono altre novità per i clienti

La mancata presenza della Serie A in listino ha portato i tecnici commerciali di Sky a valutare una serie di opzioni alternative. L’obiettivo principale della tv satellitare è evitare una fuga di abbonati proprio verso DAZN. Per scongiurare tale scenario, sono ora previste novità rilevanti per quanto concerne i costi.

La prima grande novità riguarda il pacchetto Calcio. Sino a fine mese il ticket del Calcio sarà disponibile completamente a costo zero per vecchi e nuovi abbonati. A partire dal mese di Ottobre, invece, il ticket avrà un costo mensile di 5 euro ogni trenta giorni.

I cambiamenti in casa Sky non riguardano soltanto il calcio. Proprio per compensare mancanza della Serie A, la tv satellitare ha deciso di investire importanti risorse per l’intrattenimento. Gli abbonati, ad esempio, potranno a breve accedere al servizio streaming Peacock completamente a costo zero. Il servizio della tv americana NBC arriverà quindi in Italia nei mesi a venire.

L’altro grande regolo di Sky ai suoi clienti è rappresentato dalle prossime edizioni della Champions League. La tv satellitare garantisce a tutti gli abbonati la copertura del massimo torneo europeo di calcio per il prossimo triennio, dal settembre 2021 sino alla primavera 2024.