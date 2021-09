Anche settembre è un mese ricco di sconti nel mondo degli appassionati di videogame della famosa console di Sony. Non perdiamo tempo e scopriamo insieme quali sono i migliori giochi, a meno di 10 e 5 euro, per PS4 e PS5 in offerta su PlayStation Store. Un’opportunità ghiotta da non lasciarsi scappare. Infatti la promozione non è infinita e dura fino al 30 settembre 2021. Vediamo allora tutti i titoli che possono accrescere la vostra collezione di videogiochi.

PlayStation: i migliori giochi a meno di 10 euro

Queste sono occasioni da non lasciarsi sfuggire. Solitamente un gioco per PlayStation costa fino a 80 euro circa, per i titoli più recenti e blasonati. Tuttavia non mancano iniziative, come questa per il mese di settembre, nelle quali si possono trovare titoli non solo scontati, ma a prezzi da urlo.

Ora vi proporremo alcuni giochi per PS5 e PS4 che sul PlayStation Store si possono acquistare a meno di 10 euro. Vi sembra troppo bello per essere vero? Allora beccatevi questi videogame spaziali che vi faranno ricredere subito:

Horizon: Zero Dawn Complete Edition è uno dei titoli che, per chi è abbonato a PlayStation Plus, può essere acquistato a 9,99 euro. Tutti gli altri utenti invece potranno comunque averlo a un prezzo di tutto rispetto, 14,99 euro;

Borderlands: The Handsome Collections. Titolo molto amato dai possessori della console di Sony che fino al 30 settembre è scontato del 75% costando solo 9,99 euro;

Just Cause 4: Reloaded doveva essere per forza citato in questo elenco. Si può trovare su PlayStation Store scontato dell’80% a 7,99 euro.

Non mancano nemmeno diversi titoli in promozione a meno di 5 euro. Ovviamente la selezione ci ha portato a indicarne solo 3 tra i migliori. Tuttavia potete accedere al PlayStation Store e verificare quali altri giochi sono scontati a questo prezzo davvero incredibile. Ecco la nostra scelta:

The Wolf Among US che si può acquistare a 3,74 euro ;

che si può acquistare a ; Inside scontato del 75% è prezzato a 4,99 euro ;

scontato del 75% è prezzato a ; Unravel è un’altro titolo acquistabile con soli 4,99 euro.

Tra l’altro oggi MediaWorld propone l’ultimo dei due restock della PlayStation 5 ancora introvabile in commercio.