Domani 22 settembre 2021 sarà una grande giornata per Meizu, che ha deciso di effettuare il lancio sul mercato nazionale della nuova famiglia di smartphone Meizu 18s.

Questa serie includerà tre diversi dispositivi: Meizu 18s, 18s Pro, e 18X. Il colosso cinese ha di recente condiviso un nuovo teaser sul suo account Weibo riguardante proprio questi smartphone. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Meizu offre qualche anticipazione sulla serie 18s

Il teaser in questione rivela il design del telefono, e conferma anche il peso del dispositivo che sarà di 162 grammi. Il design del prossimo Meizu 18s sarà simile al Meizu 18, lanciato solamente nel marzo di quest’anno. Lo smartphone dispone di un display con cornici strette e un punch-hole per la fotocamera frontale posizionato in alto al centro. Per quanto riguarda il pannello posteriore, il dispositivo sarà dotato di una tripla fotocamera in alto a sinistra. I bordi di questo dispositivo saranno arrotondati e questo avrà anche una finitura sfumata sul retro.

Arrivano conferme anche in merito all’equipaggiamento hardware, che conterà la presenza del SoC Qualcomm Snapdraong 888+ 5G. Grazie al portale di certificazione TEENA, siamo inoltre in grado di supporre le specifiche tecniche di tutti e tre gli smartphone Meizu. Il Meizu 18s dovrebbe essere dotato di un display AMOLED QHD+ da 6,2 pollici con refresh rate a 120Hz e una batteria da 3.910mAh con supporto alla ricarica rapida 36W. Le fotocamere saranno una principale da 64 megapixel, un obiettivo secondario da 16 megapixel e un terzo sensore da 8 megapixel. La fotocamera frontale sarà invece da 16 megapixel.

Il Meizu 18s Pro dovrebbe avere un display da 6,7 pollici QHD+ AMOLED 120Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 888 Plus e batteria da 4.410mAh con tecnologia di ricarica rapida 40W. Proprio come il modello standard, anche questo sarà dotato di un sensore di impronte digitali sotto al display. Le fotocamere saranno da 50, 32, 8 e 0.3 megapixel sul posteriore e 44 megapixel sulla parte frontale. Ultimo, il Meizu 18X avrà uno schermo OLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e un refresh rate di 120Hz. Sarà alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 870, avrà una tripla fotocamera sul retro e una batteria da 4.200mAh con 30W di ricarica rapida. Manca poco per vederlo dal vivo.