Iliad: la Giga 120 è gratis ma solo per pochi utenti, ecco anche 80 giga

Iliad è uno dei pochi gestori che riesce a tenere inalterate le sue offerte, ma d’altronde questo lo sapevano già tutti. Si tratta infatti del cavallo di battaglia, dell’arma vincente di questo gestore proveniente dalla Francia che mai e poi mai sognerebbe di rimodulare una delle sue offerte, anche se non presentata recentemente.

Anche la prima offerta di Iliad, quella con 30 giga a 7,99 al mese, resta invariata, proprio come pattuito con il pubblico. Oggi ci sono altre offerte che gli utenti hanno sottoscritto, le quali in alcuni casi potrebbero riservare alcune sorprese. Siccome è ancora disponibile la promo da 120 giga in 5G con tutto senza limiti a 9,99 € al mese, Iliad concede a tutti coloro che hanno un’offerta pagata in precedenza allo stesso prezzo, di poter effettuare uno switch gratuito.

Iliad: le offerte sono sempre le stesse, ci sono 120 giga in 5G e 80 giga in 4G

Attualmente sul sito ufficiale di Iliad e ci sono due offerte disponibili, le quali possono essere sottoscritte da tutti. La più importante è quella da 120 giga in 5G con minuti ed SMS senza limiti al prezzo di 9,99 € al mese per sempre. Questa può essere sottoscritta anche da i già clienti che pagano un’altra delle offerte di Iliad 9,99 € al mese.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.

C’è poi l’offerta da 80 giga in 4G con tutto senza limiti a soli 7,99 € al mese.