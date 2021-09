Il volantino Euronics che nessuno si aspettava di vedere è una meraviglia assoluta, i prezzi sono bassi ed i prodotti in promozione toccano anche i modelli più richiesti dalla popolazione.

Spendere poco con Euronics potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, il risparmio però è solo legato a specifici negozi in Italia. Fino al 30 settembre sarà possibile godere dei prezzi elencati, solamente se effettuati acquisti nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo, non altrove in Italia.

Euronics: il volantino con tantissime offerte speciali

L’attenzione, come sempre più spesso accade parlando dei rivenditori di elettronica, è stata rivolta verosimilmente verso la fascia intermedia della telefonia mobile. Qui gli utenti possono effettivamente acquistare prodotti molto interessanti, del calibro di Oppo Find X3 Lite, Realme Narzo 30, Realme GT Master Edition, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9A, Xioami Redmi Note 10S, Xiaomi Redmi 9T o similari, tutti in vendita a meno di 399 euro.

Coloro che invece vorranno puntare molto più in alto, potranno decidere di avvicinarsi all’ex-top di gamma, l’Apple iPhone 12 Pro è infatti in vendita a 1049 euro, un prezzo decisamente di tutto rispetto, sebbene sia importante ricordare essere disponibile sul mercato il nuovo iPhone 13.

Maggiori informazioni in merito al corrente volantino Euronics sono effettivamente disponibili nelle pagine che potete trovare elencate direttamente sul sito, apritele per scoprire ogni singolo prezzo pensato per voi (e sopratutto per visualizzarle in alta definizione).