Il volantino Esselunga rispedisce al mittente tutte le offerte delle rivali del settore, proponendo una validissima alternativa per gli utenti che vogliono cercare di risparmiare il più possibile.

Grazie a questa campagna promozionale, legata al solito meccanismo delle offerte tech, il cliente si ritrova ad avere la possibilità di recarsi in un qualsiasi punto vendita sul territorio nazionale, riuscendo a godere di un risparmio senza precedenti in Italia. Gli acquisti non possono essere completati sul sito ufficiale dell’azienda, ed inoltre le scorte appaiono essere estremamente limitate, potrebbero quindi terminare prima del previsto.

Scoprite subito quali sono i codici sconto Amazon e le nuove offerte del periodo, iscrivendovi a questo canale Telegram.

Esselunga: le offerte fanno impazzire

Il prodotto su cui si fonda l’intera campagna promozionale di Esselunga, è il Samsung Galaxy A22, un modello appartenente alla fascia intermedia della telefonia mobile, oggi effettivamente in vendita ad un prezzo che non supera i 189 euro.

La caratteristica più importante del dispositivo stesso, riguarda la batteria, questa è infatti un componente da ben 5000mAh, la quale garantisce una autonomia quasi unica nel proprio genere. Le altre specifiche rientrano nella media, infatti dispone di un display da 6,6 pollici di diagonale, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna, con possibilità di affidarsi anche alla connettività 5G.

Il prodotto viene commercializzato con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve essere esercitata nelle medesime location d’acquisto, con l’aggiunta del suo essere no brand, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore, e non da un operatore telefonico.