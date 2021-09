Finalmente anche quest’anno sono arrivati gli Emmy Awards 2021, tornati in presenza dopo lo stop causato dalla pandemia di Coronavirus, che aveva costretto gli organizzatori a modificare le modalità di assegnazione dei premi e di svolgimento della cerimonia. E a trionfare è proprio Netflix, con una lunga lista di serie TV premiate nel corso di quest’anno, con The Crown che si riconferma ancora una volta al top della categoria. Infatti, sono ben 11 le statuette assegnatele nella categoria di Miglior Serie Drammatica. Ma non è stata la sola, ecco i risultati completi della cerimonia con tutti i vincitori.

I premi e i risultati degli Emmy Awards 2021

Non ha deluso la scelta dei giudici nell’ambito del mondo delle serie tv, che ha visto prima di tutto il trionfo di The Crown con 11 statuette vinte. Ma non poteva neanche mancare “La regina degli scacchi” (The Queen’s Gambit), che ha vinto per conto di Netflix la categoria di Miglior Miniserie, con grande merito per aver portato sullo schermo non solo una grande storia, ma anche una realizzazione e una recitazione impeccabili con attori di grande calibro; “Ted Lasso” vince invece sette premi per la categoria di Miglior Commedia.

Spostandoci invece nella categoria degli attori, a vincere gli “oscar delle serie tv” son stati i seguenti personaggi: Josh O’Connor è stato scelto come miglior attore protagonista nella sezione drammatica; la miglior attrice protagonista è Olivia Colman (in “The Crown”); nella categoria delle commedie, è stato premiato Jason Sudeikis (in “Ted Lasso”) e l’attrice Jean Smart (“Hacks”). Per quanto riguarda la categoria delle miniserie televisive Ewan McGregor (in “Halston”) e Kate Winslet (in “Mare Of Easttown”) hanno vinto i premi più prestigiosi. Infine, tra i migliori attori non protagonisti per la sezione drammatica sono stati scelti Tobias Menzies (in “The Crown”) e Gillian Anderson (in “The Crown”); per la sezione commedia Brett Goldstein (in “Ted Lasso”) e Hannah Waddingham (in “Ted Lasso”) e per la sezione miniserie Evan Peters (in “Mare Of Easttown”) e Julianne Nicholson (in “Mare Of Easttown”).