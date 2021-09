I prezzi attivati da Comet sono letteralmente da paura, gli utenti sono felicissimi di avere l’opportunità di accedere ad un elevato quantitativo di prodotti, anche di altissima qualità.

Spendere poco con Comet è veramente semplicissimo, basta difatti recarsi in un qualsiasi punto vendita, o affidarsi direttamente al sito ufficiale, per riuscire ad accedere ai migliori sconti del momento. Coloro che richiederanno la consegna diretta presso il proprio domicilio, avranno inoltre la possibilità di godere della spedizione gratuita, previa una spesa di almeno 49 euro.

Comet: quali sono le offerte più interessanti

Le offerte del volantino Comet toccano più che altro la fascia intermedia della telefonia mobile, riguardano infatti modelli in vendita a non più di 300 euro, assolutamente in grado di garantire buone prestazioni generali. I dispositivi da acquistare subito riguardano infatti Galaxy A32 5G, Oppo A94, Oppo A53s, Realme Narzo 30, Oppo Reno 4Z, Xiaomi Redmi 9At o anche Xiaomi redmi 9AT e Redmi 9C.

Volendo salire leggermente nella qualità generale, non bisogna nemmeno dimenticare la presenza di Realme GT Master Edition, in vendita a 399 euro, passando per il top di gamma assoluto del biennio 2020/2021, quale è l’Apple iPhone 12 Pro, il cui prezzo si aggira attorno ai 999 euro, oppure il più economico Xiaomi Mi 11i, in vendita quest’oggi a 499 euro.

Tutte le altre proposte del volantino Comet sono riassunte direttamente per voi nelle pagine che trovate elencate nel nostro articolo, apritele per i dettagli.