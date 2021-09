Gli utenti da Carrefour possono effettivamente fare i conti con un volantino che rispetta le migliori aspettative, i prezzi sono bassi ed alla portata di ognuno di noi.

L’accessibilità della campagna promozionale è garantita, lo ricordiamo, solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, non online sul sito ufficiale o comunque da altre parti in Italia. Gli acquisti prevedono la possibilità di mettere le mani su prodotti completamente sbrandizzati, e con garanzia di 24 mesi (che copre solamente i difetti di fabbrica).

Carrefour: queste offerte sono incredibili

I prodotti in promozione da Carrefour toccano più che altro la fascia medio-bassa della telefonia mobile, infatti la maggior parte dei modelli sono in vendita a meno di 300 euro. In particolare parliamo di Xiaomi Redmi Note 9S, Galaxy A22, Motorola Moto G9 Power, Galaxy A32, Xiaomi Redmi Note 10s, Galaxy A22, Xiaomi Mi 11 Lite o anche Alcatel 3X 2020.

Consapevoli che si tratti più che altro di dispositivi appartenenti ad una fascia non così interessante, riteniamo più che corretto il rapporto qualità/prezzo offerto da carrefour, rappresentando la soluzione ideale per tutti coloro che non pretendono prestazioni da urlo, ma vogliono comunque cercare di risparmiare il più possibile sui vari acquisti legati appunto alla telefonia mobile.

Indipendentemente dal modello che andrete a scegliere, ricordiamo essere disponibili nella variante completamente sbrandizzata, con garanzia legale della durata di 24 mesi, e soprattuto acquistabili senza limitazioni in scorte, nei vari punti vendita in Italia. Per godere di maggiori informazioni in merito, collegatevi quanto prima al sito ufficiale dell’azienda.