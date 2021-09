I prezzi da Bennet sono davvero sempre più bassi, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di conoscere da vicino i migliori prodotti in circolazione, riuscendo a risparmiare moltissimo.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Bennet, risultano effettivamente disponibili solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita, con scadenza fissata al 29 settembre 2021. Al momento, infatti, i prodotti non sono accessibili tramite il sito ufficiale dell’azienda stessa.

Aprite subito il link diretto al nostro canale Telegram, troverete una miriade di codici sconto Amazon gratis.

Bennet: non temete, le migliori offerte sono qui

A differenza di quanto effettivamente ci saremmo aspettati di vedere, il volantino Bennet nasconde una bellissima sorpresa per tutti gli utenti che vogliono acquistare un prodotto Apple, infatti sarà possibile mettere le mani sull’Apple iPhone 11, pagandolo soli 599 euro. La variante in vendita prevede 128GB di memoria interna, e sopratutto l’essere completamente sbrandizzata.

Tutte le restanti proposte legate alla telefonia mobile sono invece sui prodotti più economici, del calibro di Galaxy A12, Galaxy A02s o anche Galaxy A22, i cui prezzi non superano i 240 euro, e promettono complessivamente discrete prestazioni. Nel caso in cui vogliate anche un wearable, consigliamo caldamente l’acquisto del Galaxy A12, allegato infatti a 169 euro troverete anche lo Huawei Band 4E, una smartband abbastanza interessante, ed in genere in vendita singolarmente a meno di 50 euro.

Tutte le migliori proposte del volantino Bennet sono riassunte per voi nel nostro articolo, aprendo le pagine sottostanti potrete scoprire e conoscere da vicino i singoli prezzi che l’azienda ha pensato per voi.