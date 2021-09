Nel mondo Android un ruolo da protagoniste lo rivestono senza alcun dubbio le applicazioni, i software interattivi sono infatti indispensabili per permettere ai nostri device di compiere i piccoli miracoli a cui siamo abituati, dal guardare una serie TV al gestire comodamente i nostri conti in banca.

Questa indispensabilità ha reso le app i software più diffusi in tutto il pianeta, elemento che dunque ha portato i piccoli software ad avere un utenza globale, contesto che nasconde però un grandissimo lato oscuro, gli hackers infatti, interessati appunto ai dati contenuti all’interno dei device, sfruttano le app come vettori per inocularli vista l’enorme mole di utenza che corrisponde ad una maggiore probabilità di successo.

Incappare in un malware non è rarissimo ma nemmeno un evento troppo comune, generalmente capita quando si scaricano eseguibili da fonti non certificate piuttosto degli Stores.

App da disinstallare immediatamente