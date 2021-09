Wind Tre come sempre ha ottime occasioni per tutti quegli utenti che sono intenzionati a cambiare il loro operatore. Il provider è costantemente impegnato nel contrastare sia TIM che Iliad anche per recuperare una parte di quegli abbonati che nel recente passato hanno abbandonato le sue fila. L’obiettivo primario di Wind è quello di proporre una ricaricabile alternativa all Giga 50, l’iniziativa forse più popolare oggi sul mercato.

Wind Tre, con 6,99 euro è possibile attivare un’offerta con ben 50 Giga internet

L’offerta Wind pensata per il pubblico dei nuovi clienti è la All Inclusive 50 Fire. La promozione, ora disponibile in numerosi punti vendita della nazione, garantisce consumi quasi illimitati ad un prezzo di saldo.

Con All Inclusive 50 Fire gli utenti avranno a loro disposizione minuti illimitati per effettuare telefonate in Italia sia verso i numeri di telefonia fissa sia verso i numeri di telefonia mobile. Oltre alle chiamate, saranno disponibili anche 200 SMS ed una dote pari a 50 Giga per navigare sul web con le velocità del 4G.

Il prezzo della All Inclusive 50 Fire di Wind rispecchia quello della Giga 50 di Iliad: solo 6,99 euro ogni trenta giorni a cui si aggiunge un costo di attivazione una tantum pari a 10 euro.

Come altre offerte winback, anche la All Inclusive 50 Fire è dedicata esclusivamente a quegli utenti che effettuano la portabilità della loro rete. L’offerta non può essere attivata online, ma solo rivolgendosi ad uno degli store autorizzati Wind sul suolo nazionale. Ricordiamo che i tempi per la portabilità variano da un minimo di due giorni ad un massimo di tre giorni.