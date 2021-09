L’app di messaggistica istantanea del Gruppo Facebook è in costante crescita. Pochi giorni fa vi abbiamo parlato della possibilità che WhatsApp introduca una funzione simile alle Pagine Gialle. Oggi però abbiamo non uno, ma ben tre scoop. Per ora sono solo ai test con le ultime versioni beta di WhatsApp, ma a breve raggiungeranno tutti. Si tratta di 3 funzioni bomba davvero esclusive e incredibili. Grazie a WABetaInfo scopriamo insieme tutti i dettagli del futuro.

WhatsApp: addio ai messaggi vocali

La prima funzione che vogliamo menzionarvi, come vi dicevamo twittata WABetaInfo, noto leaker di WhatsApp, non è un vero e proprio addio ai messaggi vocali. In pratica un utente potrà decidere di trasformarli in testo senza doverli ascoltare per forza.

I've reached 100k followers some hours ago. To celebrate this event, I've published an article about voice message transcription, the next WhatsApp feature available in a future update. 🎤 💬 Other changes about #WhatsApp will be announced here soon. Thanks again #100k 💚 https://t.co/3vEPgwfmsN pic.twitter.com/e2cv3Rpi0v — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 11, 2021

Questa risulta un’opzione molto utile quanto, per esempio, ci troviamo in una situazione in cui siamo impossibilitati ad ascoltare qualsiasi audio. Al contrario, invece, una lettura veloce può permetterci di rispondere a quanto ci è stato inviato. La cosa interessante è che l’audio trasformato in testo rimarrà in memoria su WhatsApp per essere consultato quando si desidera.

My Contacts Except: ecco una funzione che protegge la nostra privacy

Un’altra funzione ai test e introdotta solo nella versione beta di WhatsApp viene ora chiamata “My Contacts Except“. Letteralmente significa “Tutti i miei contatti eccetto“…, il che vuol dire decidere quali saranno gli utenti presenti nella nostra rubrica che non potranno vedere il nostro ultimo accesso.

WhatsApp is planning to add the "My contacts except…" option for Last Seen, Profile Picture and About, so you will be able to exclude specific contacts without disabling the feature! 💯

Note: you cannot see the last seen of excluded contacts. Availability: in a future update. pic.twitter.com/LWTihboePd — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 7, 2021

Si potrà decidere quali contatti di WhatsApp inserire nella lista nera accedendo alle Impostazioni dell’app nella sezione Account e poi Privacy. Tutti coloro che saranno inseriti lì dentro non potranno sapere quando ci siamo collegati all’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp: finalmente arriveranno le reazioni

Fortunatamente pare che gli sviluppatori di WhatsApp si siano decisi a introdurre anche in quest’app le reazioni. Per chi usa Facebook questo nome non gli è nuovo. Infatti nel noto social network in maniera semplice, veloce e incisiva – tenendo premuto un messaggio in modo prolungato – si può scegliere una emoticons tra le poche selezionate per esprimere ciò che si pensa con un tap.

• When you send a reaction, you can select any emoji.

• Messages can have an infinite amount of reactions, but if you have more than 999 reactions, you will read "999+".

• Everyone can see who reacted to a message. Availability: in a future WhatsApp update on iOS & Android! pic.twitter.com/HWLybLKkkx — WABetaInfo (@WABetaInfo) September 4, 2021

Insomma, si tratta di 3 funzioni davvero incredibili e che non vediamo l’ora possano essere introdotte a breve sull’app ufficiale di WhatsApp. Purtroppo ad oggi non sappiamo ancora se e quando diventeranno disponibili a tutti gli utenti. Un po’ di pazienza e presto avremo notizie in merito.