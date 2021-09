L’app di messagistica istantanea che conosciamo meglio è sicuramente WhatsApp, la quale ultimamente si sta aggiornando spesso. Questa cosa è davvero buona per gli utenti, sia perché possono usufruire di un servizio sempre aggiornato ma anche perché la piattaforma dà sempre ascolto alle richieste e i suggerimenti degli utenti stessi, così da limitare di molto le lamentele.

C’è stato però un periodo di magra per WhatsApp però, soprattutto dopo che aveva annunciato l’aggiornamento per la privacy. Tutti hanno iniziato a migrare su Signal e Telegram, ma fortunatamente la piattaforma si è ripresa e a poco tempo dall’introduzione dei messaggi velocizzati, c’è un’altra novità.

WhatsApp: un trucco che pochi utilizzano

Infatti, da pochissimi giorni su vari siti è saltata fuori la notizia riguardante una funzione di WhatsApp che non era mai stata esplorata prima d’ora. Per riuscire ad accedere a questa funzione non sarà necessario essere “tecnologicamente avanzati”:

La prima cosa da fare sarà cliccare per due o più secondi sull’icona dell’app nel vostro smartphone. In pratica, lo stesso procedimento da compiere se disinstalliamo l’applicazione.

Arrivati a quel punto, appare un piccolo menù mai visto prima d’ora e soprattutto molto utile.

Chiaramente, il tutto cambia in base al sistema operativo che utilizziamo. Se usiamo Android, uscirà fuori tipo pop-up la lista dei contatti con cui l’utente ha parlato nella ultime ore. Se ci troviamo su Apple, si può accedere al codice QR, fotocamera, nuova chat o cercare qualcosa di specifico nella conversazione. Per chi non vuole perdere tempo, questa funzione è ottima.