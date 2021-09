Trony prova in tutti i modi a convincere gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia generale, riuscendo a lanciare una campagna promozionale adeguata al periodo storico.

I prezzi sono decisamente più bassi dei listini originari, in questo modo risulta facile pensare di accedervi in ogni negozio, senza troppe limitazioni. La data di scadenza del volantino è fissata al 6 ottobre 2021, le scorte, almeno teoricamente, non dovrebbero essere assolutamente limitate.

Per avere i codici sconto Amazon completamente gratis sul proprio smartphone, ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram dedicato.

Trony: le offerte sono a disposizione di tutti

Le occasioni da trony si sprecano, infatti gli utenti possono pensare di mettere le mani su un vero e proprio top di gamma, pagandolo cifre complessivamente accettabili. Il modello in questione è il Samsung Galaxy S21+, in vendita nel periodo corrente a 899 euro, e caratterizzato da prestazioni veramente uniche nel proprio genere.

Coloro che invece vorranno accontentarsi di prodotti molto più economici, potranno effettivamente fare i conti con Vivo Y72, Samsung Galaxy A52s, Xiaomi Mi 10T Lite, Oppo A74, Motorola Moto G30, Motorola Moto G20, Oppo A15, Motorola E7i Power, Xiaomi Redmi 9C o anche Oppo Find X3 Lite.

Le proposte, come avete potuto notare, spaziano in tantissime fasce di prezzo e brand di ultima generazione, per questo motivo non dovete assolutamente fermarvi alla lettura dell’articolo, ma dovete correre ad aprire subito le migliori offerte del volantino Trony, tutte riassunte per voi nelle pagine che avete l’occasione di visualizzare in alta definizione direttamente qui sotto.