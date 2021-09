La convivenza delle principali tariffe per la telefonia mobile è provata anche nel mese di Settembre. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si sfidano ancora una volta attraverso una serie di vantaggiose iniziative che prevedo Giga quasi no limits e costi da vero saldo.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: la sfida prosegue con queste tariffe

Una delle migliori occasioni del momento è senza dubbio la TIM Gold Pro. Gli utenti che decidono di attivare questa tariffa di TIM riceveranno un pacchetto con consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS. Al tempo stesso gli abbonati avranno anche 70 Giga per la connessine internet. Il prezzo sarà di 7,99 euro al mese.

La promozione di TIM ha una rispettiva alternativa in casa Vodafone. Il provider francese ancora una volta torna a puntare sulla sua oramai classica Special 100 Giga. La tariffa ha sempre un costo d 9,99 euro ogni trenta giorni. I clienti avranno a loro disposizione chiamate verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 100 Giga per la connessione di rete con linee 4G.

Ulteriore occasione rispetto a TIM e Vodafone è poi garantita da Iliad. Il provider francese ha deciso di lanciare la sua speciale ricaricabile Giga 120. Il prezzo di questa promozione sarà di 9,99 euro per i nuovi utenti. I consumi prevedono invece chiamate e SMS illimitati con l’aggiunta di 120 Giga anche con l’opzione del 5G gratis.

Ultima ricaricabile per il pubblico della telefonia mobile è la WindTre Star+. I clienti che optano per la SIM di WindTre potranno attivare consumi illimitati per chiamate e messaggi più 70 Giga internet. Prezzo confermato in 7,99 euro ogni mese.