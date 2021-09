Sul sito ufficiale di TIM, nella pagina dedicata all’offerta di rete fissa TIM Super Base, attualmente è presente un avviso che ricorda quanti giorni mancano alla scadenza della promo. La stessa comunicazione viene inviata anche con notifiche da app MyTIM.

Si ricorda innanzitutto che a partire dal 17 Agosto 2021, l’offerta Tim Super Base può essere attivata nella variante Promo Limited Edition, con un costo di 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Tim ricorda la scadenza di Super Base

Questa promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti TIM di rete fissa fino ad oggi 20 Settembre 2021, salvo eventuali cambiamenti. Per questo motivo, a partire da ieri 17 Settembre 2021, l’operatore sta ricordando la scadenza dell’offerta tramite un apposito avviso. Attualmente, nel sito ufficiale di TIM c’è scritto “Affrettati! Oggi è l’ultimo giorno”. Inoltre, come già accennato, alcuni clienti clienti TIM di rete mobile stanno ricevendo una notifica attraverso l’app dell’operatore.

Con TIM Super Base si ottiene internet illimitato con massima velocità inclusa, oltre alla possibilità di effettuare chiamate a consumo verso numeri fissi e mobili nazionali (19 centesimi di euro al minuto con scatto alla risposta di 19 centesimi di euro). Coloro che decidono di sottoscrivere questa offerta, possono richiedere un nuovo impianto oppure effettuare la portabilità del numero provenendo da un altro operatore.

L’offerta può essere attivata direttamente online sul sito ufficiale di TIM, senza alcun vincolo e alcun contributo di attivazione, oppure presso un negozio dell’operatore, dove invece è previsto un costo di attivazione rateizzato pari a 10 euro al mese per 24 mesi, incluso comunque nel prezzo finale. Come già detto, grazie alla Promo Limited Edition il costo dell’offerta viene scontato a 19,90 euro al mese per i primi 6 mesi, ma a partire dalla settima mensilità bisognerà sostenere un prezzo di 24,90 euro mensili, valido a tempo indeterminato. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.