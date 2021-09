Sebbene Samsung abbia affermato che One UI 3.1.1 rimarrà in esclusiva per i suoi smartphone pieghevoli, molti dei suoi dispositivi Galaxy hanno ricevuto aggiornamenti che portano alcune delle funzionalità inizialmente disponibili su Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3.

C’è un lungo elenco di smartphone Galaxy che hanno ricevuto un aggiornamento simile, ma con meno funzionalità, all’inizio di questo mese. A partire da questa settimana, Samsung ha dato il via al rollout dell’interfaccia utente 3.1.1 Galaxy Tab S7 One, quindi se possiedi uno di questi tablet di fascia alta, otterrai diverse nuove interessanti funzionalità.

Galaxy Tab s7: arriva One UI 3.1.1

Il lancio è iniziato in Europa e si espanderà lentamente in altri territori nei prossimi giorni. Tutte le serie Galaxy Tab S7 alla fine riceveranno l’aggiornamento, inclusi Galaxy Tab S7+, Galaxy Tab S7+ 5G, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7 FE.

L’aggiornamento pesa 1,4 GB e aggiunge una migliore usabilità multitasking come la funzione di visualizzazione in tre parti, la possibilità di regolare l’altezza e la larghezza delle app della finestra, nonché l’opzione per aprire uno schermo diviso trascinando lo schermo.

Inoltre, la serie Galaxy Tab S7 sta migliorando l’usabilità di Edge, come una nuova funzione Pin che fa esattamente quello che penseresti: ti consente di aggiungere app al pannello Edge. Inoltre, la schermata di sfondo è stata modificata in modo che non sia sfocata quando il pannello Edge è abilitato.

C’è anche il supporto Labs, che consente agli utenti di aggiungere app preferite alla barra delle applicazioni. Ultimo ma non meno importante, il recente aggiornamento porta le foto Remaster nella Galleria, disponibile da tempo sugli smartphone Galaxy. Dal punto di vista della sicurezza, Samsung ha incluso l’ultima patch di sicurezza di settembre 2021 nell’aggiornamento per rendere i tablet ancora più sicuri.