Samsung sta lavorando a un nuovo tablet di fascia media apparso in alcune immagini che svelano quello che con molta probabilità sarà il suo design. Le immagini create da OneLeaks in collaborazione con 91mobiles sono accompagnate da quelle che potrebbero essere alcune delle specifiche tecniche del dispositivo in arrivo.

Samsung Galaxy Tab A8 2021: design e specifiche tecniche!

Stando a quanto emerso il nuovo tablet , il cui nome si presume sarà Samsung Galaxy Tab A8 2021, avrà un display LCD da 10,4 pollici con risoluzione FullHD+. Il tablet ha una scocca in allumino e si mostra in un’unica colorazione, alla versione in nero però potrebbero far compagnia ulteriori modelli. Il pannello frontale appare delimitato da cornici dallo spessore non del tutto indifferente. Altrettanto evidente risulta il sensore fotografico da 8 megapixel presente nella parte posteriore del dispositivo.

Il Samsung Galaxy Tab A8 2021 raffigurato sfoggia un design privo di particolari rilevanti ma in linea con quanto già presentato dal colosso. Al suo interno sarà presente un processore Qualcomm Snapdragon ma non sono ancora noti i dettagli relativi alla capacità della batteria né si hanno ancora a disposizioni particolari anticipazioni sul resto delle specifiche tecniche che caratterizzeranno il tablet. Samsung doterà comunque il suo Galaxy Tab A8 2021 di quattro speaker, di un’entrata jack per le cuffie e di una porta USB-C.

Attualmente sappiamo che saranno disponibili due versioni, Wi-Fi ed LTE, ma non conosciamo il costo dei due modelli. La data di lancio potrebbe essere anticipata nel corso delle prossime settimane insieme ai dettagli ancora ignoti.