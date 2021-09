Samsung Galaxy S22: spuntano dei nuovi dettagli, ecco come sarà il nuovo smartphone

Il mondo della telefonia si sa, è fatto di ininterrotte novità che si susseguono una dopo l’altra a ritmi incessanti. Ne è l’esempio perfetto la nuova uscita firmata Apple (iPhone 13 e a seguire il 14), così come quella Samsung. In questo caso il nuovo arrivo tutto da scoprire è il Samsung Galaxy S22.

Le indiscrezioni in merito non sono poche e giungono direttamente dall’Ice Universe, tipster molto noto nell’ambiente e particolarmente attendibile per quanto riguarda questo genere di argomenti. Tra le prime novità si scorge il rapporto dello schermo del Galaxy S22, il quale dovrebbe cambiare e passare dall’attuale 20:9 a 19.3:9, con un rapporto schermo/corpo migliorato ulteriormente. Andando oltre, il tipster ha anche rivelato che “in termini di estetica, credetemi, quando vedrete l’S22 Ultra, non vi piacerà nessun altro telefono“.

Samsung Galaxy S22: costi e data d’uscita

Passando al processore, come ogni anno si ripresenta l’indecisione tra Snapdragon e chip proprietario. Il dispositivo ha un chip targato Qualcomm dal nome in codice “Taro”, pertanto dovrebbe trattarsi del successore dell’attuale Snapdragon 888, che sarebbe basato su un processo produttivo a 4nm. Ad affiancare il SoC troviamo la GPU Adreno 730 e 8 GB di RAM (ma ci aspettiamo anche tagli superiori, in questo senso), mentre il sistema operativo è Android 12.

Per quanto riguarda l’arrivo dello smartphone e i rispettivi prezzi, l’unica indiscrezione riguardo l’uscita di Samsung Galaxy S22 parla di gennaio / febbraio 2022, ma non vi è ancora una data precisa. Nulla esclude che l’azienda anticipi il lancio dei nuovi modelli a metà gennaio, come avvenuto per i Galaxy S21. Il discorso è simile per i costi, i quali saranno quasi sicuramente simili a quelli dell’attuale gamma: Samsung Galaxy S21 ha un prezzo di partenza di 879 euro, S21 Plus di 1.079 euro, mentre S21 Ultra di 1.279 euro.