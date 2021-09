Nel caso in cui doveste avere in qualche modo strano una moneta di questo tipo, non vi ritroverete di certo ricchi di punto in bianco ma potreste sicuramente aggiungere del denaro molto utile al vostro portafoglio. La moneta di cui parleremo oggi fa riferimento a tutte quelle monete rare che valgono una fortuna di cui vi abbiamo parlato anche in recenti articoli. Di fatto, le suddette continuano a circolare online con grande insistenza.

Esistono due tipologie di monete: quelle che usiamo giornalmente per fare acquisti, e altre commemorative realizzate solo ed esclusivamente per celebrare un tipo di evento o personaggio. È proprio in quest’ultimo categoria che vi rientra la moneta da 10 euro di Monaco dedicata al Matrimonio Reale. Potrebbe sembrarvi strano, ma si tratta davvero di una moneta di ben 10 euro. Monete celebrative di questo tipo è possibile trovarle anche in altri tagli.

Monete rare: trovare una moneta del genere è davvero impossibile

Mediante un sito specializzato nella vendita di monete speciali, ossia MyNumi, emerge che questa moneta esiste nella versione del 2011, la quale mette in evidenza il matrimonio tra il principe Alberto II di Monaco e Charlene Wittstock.

La suddetta è stata realizzata in argento puro e per questo motivo vale esattamente 349 euro. Questa è la cifra che potreste ricavare nel momento in cui doveste ritrovarvi tra le mani un esemplare così raro. Inoltre, ciò che rende particolarmente rara questa moneta è anche la sua unicità, essendo che ne sono state realizzate solamente 4.000 unità. Un numero che, quindi, potrebbe far salire ancora di più una possibile valutazione futura.