Iliad: le offerte da 80 e 120GB in 5G sono disponibili, ecco un regalo

Sono tanti i motivi per cui un utente vorrebbe passare oggi a Iliad, provider che sta distruggendo la concorrenza senza troppi giri di parole. Ogni giorno vengono fuori infatti le migliori offerte, quelle che per pochi euro riescono a regalare tutti i migliori contenuti.

La notizia dell’ultima ora riguarda proprio l’ultima offerta da 120 giga con tutto senza limiti e il 5G gratuito a 9,99 € al mese. La promo in questione sarà offerta a tutti coloro che già pagano questo prezzo con un’altra promo in Iliad, il tutto gratuitamente.

Iliad sorprende i suoi utenti regalandogli un’offerta strepitosa, ecco le promo da 80 e 120 giga in 5G

Il mondo Iliad riguarda sempre più da vicino le offerte strepitose, soprattutto da quando sono arrivate le ultime due viste già prima dell’estate. Stiamo parlando dell’offerta da 120 giga con tutto senza limiti e con il 5G gratis per soli 9,99 € al mese per sempre oltre che dell’altra promo. La seconda infatti è un’offerta da 80 giga in 4G con tutto senza limiti al prezzo di 7,99 € al mese per sempre. Ricordiamo però che gli utenti che pagano 9,99 € al mese per un’altra offerta, potranno avere gratis quella da 120.

“Molti utenti Iliad hanno richiesto questa funzionalità per poter approfittare delle offerte sempre più generose lanciate dall’operatore e Iliad, da sempre all’ascolto dei propri utenti, comunica con grande soddisfazione l’implementazione di questa nuova funzionalità che in modo totalmente gratuito e in pochissimi click, permette a tutti gli utenti iliad di accedere all’offerta di punta direttamente online tramite la propria Area Personale, accessibile dal sito di Iliad”.