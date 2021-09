La nota azienda automobilistica giapponese Honda ha da poco comunicato l’avvio dei pre-ordini anche per il mercato italiano del suo nuovo SUV ibrido. Stiamo parlando di Honda HR-V e:HEV Full Hybrid, il quale sarà disponibile nelle concessionarie a partire da febbraio del prossimo anno. Vediamo qui di seguito le caratteristiche principali.

Honda annuncia il via degli ordini della sua nuova Honda HR-V e:HEV Full Hybrid

Il nuovo SUV ibrido del noto marchio automobilistico giapponese si può finalmente ordinare anche nel nostro paese. Nello specifico, il nuovo Honda HR-V e:HEV Full Hybrid sarà disponibile in tre diversi allestimenti denominati rispettivamente Elegance, Advance e Advance Style.

Ognuno di essi dispone di alcune sue peculiarità. L’allestimento di fascia alta Advance Style include ad esempio alcune rifiniture estetiche esclusive, come la carrozzeria tinta con due colorazioni. L’allestimento Elegance, dal canto suo, dispone dei cerchi in lega da 18 pollici e dei sedili riscaldabili.

Dal punto di vista prestazionale, il nuovo SUV di Honda monta un motore benzina a ciclo Atkinson 1.5 benzina DOHC i-VTEC affiancato da due motori elettrici (che riescono a garantire al veicolo una potenza massima di 131 CV) ed è presente la tecnologia e:HEV. Tra le altre cose, non mancano infine vari sistemi di sicurezza e assistenza alla guida denominati Honda Sensing e il supporto ad Apple CarPlay e ad Android Auto.

Vi ricordiamo che il nuovo SUV ibrido Honda HR-V e:HEV Full Hybrid sarà disponibile all’acquisto per il mercato italiano da 30.900 euro per l’allestimento Elegance, 33.400 euro per l’allestimento Advance e 35.900 per l’allestimento Advance Style.