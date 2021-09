In seguito alla notizia del ritiro dal mercato di Fairphone 3, lo smartphone completamente modulare e con praticamente tutte lo componenti sostituibili, sono spuntati i primi rumor e le prime immagini riguardanti il suo successore.

Stiamo ovviamente parlando di Fairphone 4: sembrerebbe dunque che la presentazione sia molto vicina, e a confermarlo è la stessa azienda. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Fairphone 4 starebbe per arrivare

Sul sito di Fairphone è infatti spuntato un conto alla rovescia che terminerà il prossimo 30 settembre, data in cui sarà trasmesso un evento live: non abbiamo alcuna informazione circa cosa sarà presentato, ma è del tutto lecito aspettarsi l’annuncio ufficiale del nuovo smartphone modulare Fairphone 4.

Questo, secondo i rumor, dovrebbe montare un display da 6,3″ con camera frontale posta in un notch a goccia, 6GB di memoria RAM e 128/256 GB di memoria interna, oltre che una doppia fotocamera posteriore (con sensore principale da 48MP). Il prezzo dovrebbe aggirarsi intorno 580€ per la variante base e 650€ per quella più avanzata.

Vi ricordo che il predecessore è stato ritirato dal mercato dopo 2 anni, sia a causa della carestia di componenti hardware che si sta verificando a livello globale e sia perché l’azienda ha lanciato un nuovo modello, il Fairphone 3+. Nonostante questo, Fairphone ha riferito che continuerà a supportare il dispositivo con aggiornamenti software, per i quali Android 11 arriverà nel 2022, e con la disponibilità di componenti di ricambio.