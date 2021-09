Il nuovo volantino Euronics nasconde al proprio interno offerte davvero assurde, i prezzi sono sempre più bassi ed economici, oltre che essere applicati su alcuni dei migliori prodotti in circolazione.

Il risparmio è dietro l’angolo per milioni di utenti, ma attenzione, gli sconti che andremo a discutere sono da ritenersi validi in esclusiva presso i negozi di proprietà del socio Euronics Dimo, non altrove o sul sito ufficiale. Gli acquisti potranno essere completati entro e non oltre il 30 settembre 2021.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, vi attendono i codici sconto Amazon più inaspettati.

Euronics: occasioni ed offerte speciali nel volantino

Gli sconti da Euronics fanno letteralmente impazzire gli utenti, sono tantissimi coloro che si ritrovano a poter risparmiare sull’acquisto del prodotto maggiormente desiderato, ancora meglio se legato alla fascia intermedia della telefonia mobile.

Gli sconti più importanti sono difatti legati a modelli del calibro di Xiaomi Redmi 9A, Realme 8, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi Note 10S, Xiaomi Mi 11 Lite, Xiaomi Redmi 9T o Realme Narzo 30. Una menzione speciale per l’ottimo Realme GT Master Edition, da pochissimo lanciato sul mercato italiano, ed in grado di convincere con prestazioni superiori alla fascia di prezzo dei 399 euro.

Per il resto, il top di gamma da non perdere di vista è chiaramente l’Apple iPhone 12 Pro, uno smartphone da 1049 euro, da poco surclassato dall’iPhone 13, ma ancora più che all’avanguardia in termini di specifiche e di prestazioni generali.

Per approfondire la conoscenza del volantino euronics, ricordatevi di aprire le pagine che trovate direttamente sul sito ufficiale.