I prezzi di Coop e Ipercoop raggiungono davvero i minimi storici, gli utenti si ritrovano a poter mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, senza mai dover rinunciare alla qualità generale.

La spesa con Coop e Ipercoop è ridotta ai minimi termini, grazie sopratutto all’ampia disponibilità sul territorio nazionale, in modo da garantire al consumatore l’accesso in ogni singolo negozio in Italia. Tutti i prodotti sono commercializzati con garanzia di 24 mesi, la quale deve necessariamente essere esercitata sempre nelle medesime location d’acquisto.

Coop e Ipercoop: i nuovi sconti inaspettati

Gli sconti del volantino Coop e Ipercoop non spaziano assolutamente su troppe categorie merceologiche, o comunque modelli in particolare, riuscendo a garantire all’utente finale la sola possibilità di accesso ad uno smartphone, più precisamente il modello Samsung Galaxy A22.

Il suddetto viene oggi commercializzato al prezzo finale di 179 euro, una cifra di tutto rispetto, se confrontata con la qualità generale dello stesso, e le prestazioni che pare essere in grado di offrire.

Il prodotto si distingue per la presenza della batteria da ben 5000mAh, un componente che estende decisamente l’autonomia verso l’essere un battery phone, e favorisce l’utilizzo dello stesso per lungo periodo, senza doversi preoccupare della ricarica.

Le altre specifiche tecniche rientrano perfettamente nella fascia di prezzo, è infatti presente un processore octa-core, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, 3 fotocamere nella parte posteriore e un display da oltre 6 pollici di diagonale. Maggiori informazioni in merito al volantino Coop e Ipercoop le potete raggiungere qui sotto.