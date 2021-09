Gli sconti attivati da Comet possono davvero far impazzire gli utenti, i prezzi sono sempre più bassi e convenienti, e riescono ad indurre i consumatori a risparmiare sempre di più.

Le proposte del volantino sono da considerarsi attive fino al 30 settembre 2021, le limitazioni, in netto contrasto con quanto vediamo quotidianamente da Euronics, sono pressoché nulle. A tutti gli effetti gli acquisti possono essere completati in ogni regione d’Italia, come anche sul sito ufficiale, tramite il quale è possibile godere della spedizione gratuita presso il proprio domicilio, nel momento in cui si dovessero spendere più di 49 euro.

Comet: le migliori offerte del volantino

Sono tantissimi gli sconti che vi attendono a tutti gli effetti da Comet, i prezzi sono decisamente più bassi del normale, sebbene la maggior parte degli stessi sia legata alla fascia media della telefonia mobile. Entro i 300 euro di spesa si possono scovare ottime promozioni, del calibro di Oppo Reno 4Z, Realme Narzo 30, Samsung Galaxy A32 5G, Xiaomi Redmi 9AT, Redmi 9C, Oppo A53s, Oppo A94 o anche un buon Oppo A74.

Salendo di fascia e di qualità generale, possiamo inoltre incrociare un Realme GT Master Edition di ultima generazione, in vendita a 399 euro, passando anche per Xiaomi Mi 11i disponibile a 499 euro, oppure il top di gamma assoluto, l’incredibile Apple iPhone 12 Pro, il cui prezzo è di ben 999 euro.

Tutti i prodotti elencati sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, e sono distribuiti sbrandizzati.