Le nuove offerte del volantino Carrefour sono veramente assurde, i prezzi sono bassi e promettono un grandissimo risparmio per i vari consumatori che potranno accedervi in negozio.

La limitazione più grande è difatti dettata dalla disponibilità esclusiva nei punti vendita sul territorio, tranne rari casi in cui gli acquisti possono effettivamente essere completati tramite l’e-commerce aziendale. Il risparmio è notevole, difatti ogni utente si ritrova a poter mettere le mani su prodotti di qualità, con annessa garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale potrà essere sempre esercitata nelle medesime location.

Carrefour: questi sconti sono assurdi

Il volantino Carrefour cerca in tutti i modi di assecondare gli utenti che vogliono risparmiare il più possibile su ogni acquisto effettuato, infatti la maggior parte degli smartphone in promozione toccano la fascia medio-bassa della telefonia mobile, garantendo al consumatore finale un risparmio fuori da ogni logica.

I modelli sono in vendita a cifre inferiori rispetto ai 300 euro, e toccano soluzioni del calibro di Xiaomi redmi Note 10S, Redmi 9At, Galaxy A32, Xiaomi Mi 11 Lite, Alcatel 3X 2020, Motorola Moto G9 Power, Xiaomi Redmi Note 9S o Galaxy A22.

Tutti i dispositivi elencati, lo ricordiamo, sono da considerarsi commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale deve sempre essere esercitata nelle medesime location in cui è stato completato l’acquisto. L’essere inoltre sbrandizzati è assolutamente un valore aggiunto, in quanto gli aggiornamenti vengono tempestivamente rilasciati dai produttori, non dai vari operatori telefonici.