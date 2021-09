Dopo aver aggiunto AppleCare+ con furto e smarrimento nel Regno Unito e in Australia, Apple sta espandendo il suo piano, ma solo come copertura aggiuntiva degli incidenti, in Francia, Italia e Spagna.

Apple ha annunciato questo cambiamento dopo aver aggiornato un documento di supporto che mostra che gli utenti in Francia, Italia e Spagna sono ora in grado di acquistare una copertura aggiuntiva con un AppleCare+ per iPhone, iPad o Apple Watch.

AppleCare+ è utile se compri un nuovo device

In precedenza, AppleCare+ era disponibile solo in Australia, Canada, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti. Questo servizio esiste da oltre un decennio, ma per un po’ è disponibile solo negli Stati Uniti.

Con Apple Care+, gli utenti ottengono almeno un anno in più di garanzia in quanto copre anche fino a due incidenti con il tuo iPhone, iPad o Apple Watch. Quindi, se rompi per sbaglio il tuo nuovo brillante iPhone 13 Pro Max con 1 TB, invece di pagare una tariffa esorbitante per sostituire lo schermo, pagherai fino a 99 EUR e il gioco è fatto.

Acquistare AppleCare+ è facile, ma devi essere consapevole che hai fino a 60 giorni (alcuni paesi solo un mese) per acquistare questa garanzia per il tuo prodotto Apple. Puoi acquistarlo online o sul tuo dispositivo seguendo alcuni passaggi.

Sul tuo iPhone, iPad o iPod touch, apri Impostazioni, vai a Generale > Informazioni. Tocca Copertura AppleCare+ disponibile. Se non vedi la copertura AppleCare+ disponibile, verifica che il tuo dispositivo sia idoneo e segui le istruzioni sullo schermo per completare l’acquisto. Per i paesi europei, AppleCare+ è di 229 EUR all’anno. La sostituzione dello schermo costa 29 EUR e altri danni accidentali 99 EUR.