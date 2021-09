Finalmente è disponibile il nuovo trailer di You 3. Tutti ricordiamo il teaser che aveva lasciato alcuni dubbi sulla reale personalità del protagonista dopo essere diventato papà. Contrariamente a quanto si pensava, il video pubblicato online e realizzato da Netflix, svela chi sarà veramente Joe Goldberg. Scopriamo insieme tutti i dettagli e quanto dobbiamo attendere prima che siano disponibili al pubblico abbonato i nuovi episodi di questa serie TV attesissima.

You 3: Joe non è cambiato e ritorna alle vecchie abitudini

Tranquilla gente, Joe non è cambiato. Lo stalker libraio più pericoloso al mondo può perdere il pelo, ma non il vizio. Infatti il nuovo trailer di You 3, da poco disponibile online, rivela ciò che realmente è il protagonista: “Per quanta paura possa aver provato, questo è il momento più spaventoso di tutti“. È questa la frase iniziale del video che spiega come il parto lo abbia provato. Ma poi?

Ecco i nuovi episodi di You 3 che saranno disponibili dal 15 ottobre 2021. Lì Joe Goldberg esprimerà tutta la sua essenza e no, non è di certo cambiato. Ritornando alle vecchie abitudini lì nella nuova casa avrà una nuova ossessione, la sua vicina. Si chiama Natalie ed è interpretata dall’attrice statunitense Michaela McManus. Non sarà solo lei il nuovo volto, sebbene intravisto nel finale della seconda stagione.

Il nuovo cast di questa serie TV Netflix

Vediamo allora quali saranno i nuovi personaggi, molti visto il nuovo ambiente abitativo della coppia Joe e Love. Tra l’altro alcuni volti non sono proprio nuovi al pubblico avendo interpretato in altri titoli famosi prima di You 3.

Ve ne citiamo solo alcuni. Nel cast della nuova stagione entreranno in scena: Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina), Dylan Arnold (Nashville), Shalita Grant (NCIS: New Orleans), Travis Van Winkle (The Last Ship), Scott Speedman (Felicity), Shannon Chan-Kent (Good Trouble), Ben Mehl (The Good Wife), Chris O’Shea (Madam Secretary), Christopher Sean (Hawaii Five-0).