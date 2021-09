Ancora una volta ci sono novità in casa WindTre, con delle variazioni che potrebbero far storcere il naso a qualche utente. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e quanto costerà ai clienti interessati.

WindTre: il blocco traffico arriva dal terzo giorno

Questa rimodulazione interessa tutti quei clienti che prima della fusione, possedevano una SIM 3 Italia. Tra questi bisogna però includere solo chi ha un piano ricaricabile, escludendo quindi quelli in abbonamento.

Al rinnovo della ricaricabile infatti, se non dovessero esserci fondi sufficienti per il rinnovo dell’offerta, l’utente avrà a disposizione per 24 ore chiamate, messaggi ed internet senza alcun limite. Il costo sarà di 0,99€ per l’intera giornata.

Questa promozione è rinnovabile per un secondo giorno, con un costo che non varia e quindi pari a 0,99€. Al terzo giorno di mancato rinnovo verrà applicato il blocco traffico, impedendo quindi all’utente di sfruttare la sua promozione.

Alla ricarica successiva, oltre a rinnovare la promozione, detrarrà anche i costi delle giornate senza limiti che avete sfruttato. Non sembra essere una promozione disattivabile. State dunque attenti ad effettuare le ricariche in tempo.