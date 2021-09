L’offerta tariffaria Very Flash, composta da minuti, SMS e 200 Giga ogni mese, viene proposta in questo periodo da Very Mobile anche ad alcuni ex clienti WindTre che avevano lasciato il consenso commerciale. L’invito ad attivare l’offerta avviene tramite SMS winback.

Very Mobile è un servizio di telefonia mobile prepagato ricaricabile dell’operatore telefonico Wind Tre S.p.A. (gruppo CK Hutchison), ed è quindi il secondo brand consumer di WindTre, di cui sfrutta la sua rete in 4G fino a 30 Mbps sia in download che in upload.

Very Mobile: offerta Flash viene estesa anche in versione winback

A partire dal 2 Settembre 2021, l’operatore permette nuovamente di attivare l’offerta Very Flash 7,99, che come già detto sta venendo proposta in queste ore anche in winback. Nel dettaglio, Very Flash 7,99 prevede ogni mese un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e rete mobile, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga di traffico internet mobile su rete 4G al costo di 7,99 euro al mese.

Per coloro che non ricevono alcun SMS promozionale, l’offerta può essere attivata in versione operator attack sia online che nei negozi, provenendo da Iliad, PosteMobile, Fastweb e altri operatori virtuali (sono esclusi Kena Mobile, ho. Mobile e Spusu). Per quanto riguarda l’attuale campagna SMS rivolta ad alcuni ex clienti WindTre, si riporta di seguito il testo del messaggio inviato da Very Mobile: “Per te 200 Giga, minuti e SMS illimitati a soli 7,99 euro al mese se passi a Very entro il 20/9! In più attivazione e SIM Gratis online. Info e condizioni su verymobile.it/-flash o nei negozi Very“.

L’offerta proposta può essere attivata nei negozi aderenti o direttamente online. In quest’ultimo caso, è necessario accedere alla pagina dedicata tramite il link presente nel messaggio, inserendo successivamente il proprio numero di telefono. Il costo di attivazione risulta attualmente gratuito in entrambi i canali di vendita, mentre per la nuova SIM viene richiesto un prezzo di 5 euro soltanto nei negozi, salvo promozioni locali.