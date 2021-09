I prezzi disponibili da trony sono alla portata di tutti, gli utenti sono felicissimi di avere la possibilità di risparmiare sui vari acquisti effettuati, ma solo in negozio.

Avete capito bene, la campagna promozionale corrente di Trony non è disponibile sul sito ufficiale dell’azienda, sebbene comunque risulti essere attiva sull’intero territorio nazionale. I prezzi sono bassi e sono applicati sulla maggior parte del catalogo aziendale.

Trony: le offerte del volantino sono inaspettate

Trony spinge davvero molto sulla telefonia mobile, e per questo ha deciso di integrare nell’articolo anche i primi top di gamma, come l’incredibile Samsung Galaxy S21+, effettivamente acquistabile a soli 899 euro, nella sua variante no brand con 128GB di memoria interna.

Le alternative sono molto più economiche, e rientrano nella maggior parte dei casi entro i 399 euro di spesa effettivi. Il più costoso tra questi è chiaramente Samsung Galaxy A52s, senza però dimenticarsi dell’ottimo Oppo Find X3 Lite, disponibile a 379 euro. I restanti modelli spaziano tra Galaxy A22, Xiaomi Redmi 9C, Motorola Moto G20, Oppo A15, Oppo A74, Motorola Moto E7i Power o anche Motorola Moto G30.

Naturalmente le offerte racchiuse all’interno del volantino Trony non si fermano qui, e riescono a spaziare anche verso altre categorie merceologiche, o comunque fasce di prezzo non discusse direttamente nell’articolo. L’unico modo per approfondire la conoscenza della campagna, consiste nell’apertura delle pagine che abbiamo inserito come galleria fotografica, si potranno scoprire tutti i migliori prezzi in circolazione.