Ci sono delle rilevanti novità nell’offerta commerciale di TIM nel corso di questa estate. Il gestore italiano ha infatti modificato alcune sue proposte inerenti il campo del streaming, dopo l’ormai famoso accordo raggiunto con DAZN per la trasmissione della Serie A.

TIM rinuncia a Sky: lo stop a quest’offerta

Con il nuovo accordo siglato da TIM e da DAZN, i clienti del gestore italiano dovranno rassegnarsi ad alcune rinunce. La rinuncia più importante è senza ombra di dubbio quella per l’offerta Mondo Sport.

Il pacchetto Mondo Sport rappresenta il ticket offerto da TIM con tutti i contenuti sporitivi. Al semplice costo di 29,99 euro, i clienti potevano avere accesso a tutti i contenuti presenti su DAZN e su Sky ed anche ai titoli della piattaforma streaming TIMvision.

Con la partnership in esclusiva tra TIM e DAZN, questa proposta che comprendeva anche i contenuti di Sky – via NOW Tv – è stata ufficialmente accantonata dal gestore italiano e quindi non è più disponibile. Per i nuovi clienti, la mancata attivazione di quest’offerta risale già allo scorso 31 Maggio. Tutti i vecchi abbonati con la proposta già attiva dovranno rinunciare a partire proprio a questo mese di Luglio. Dal 1 Luglio TIM ha effettuato disdetta automatica della tariffa con conseguente azzeramento del costo.

La proposta commerciale di DAZN e di TIM intanto ha già preso forma. I clienti del gestore al costo di 19,99 euro potranno accedere a tutti i contenuti della piattaforma sportiva. Il prezzo di default per un mese di DAZN, lo ricordiamo, è di 29,90 euro.