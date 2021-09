TikTok è davvero il protagonista di questo ultimo anno. Cresce a ritmi vertiginosi, è scaricatissimo e da ultimo ha superato persino youtube. Non nel senso degli utenti attivi: il tubo è ancora al comando. Ma gli utenti che li hanno entrambi passano più ore su TikTok che sulla piattaforma streaming di Google. Ma TikTok è incredibilmente più veloce e pratico e i giovani lo preferiscono e lo trovano più divertente ed immediato. Ma per consentire davvero alle aziende, anche a quelle piccole di creare campagne pubblicitarie mirate e di valore c’era bisogno di un passo in avanti. E questo è arrivato. Il social cinese ha annunciato una partneship davvero trategica con Socialness. Si tratta di una rete che serve 800 realtà ed al quale anche le microimprese potranno rivolgersi per campagne geolocalizzate.

TikTok: con socialness tutto diventa più facile

Ormai da mesi i numeri fortissimi di questo social ingolosivano pubblicitari ed aziende, ma amncava lo strumento per creare campagne che sfruttassero le specificità di questo social. Ora lo strumento c’è ed anche le imprese più piccole potranno iniziare a veder lievitare i clienti con questo strumento. Ma occhio a non dare nulla per scontato e non ragionare in termini da pubblicità televisiva. Questo social è estremamente giovane e veloce, adotta una comunicazione spiritosa e sfidante. Al momento della creazione della campagna tutto questo dovrà essere messo a fuoco.

Tino Bassu, Ceo di Socialness si è detto entusiasta di poter sperimentare con i tanti clienti le opportunità di questo modo nuovo di comunicare. E’ evidente che di esperimenti ci sarà bisogno, ma la posta in palio è alta: sfondare sul social che cresce di più.

TikTok tra l’altro tra poco apre ai videogiochi per un’esperienza innovativa che consetirà di fidelizzare ancora più intensamente il suo pubblico.