Sex Education 3: sono arrivati i nuovi episodi della serie TV Netflix

Questo settembre per Netflix è un mese esagerato. Meglio dire per gli abbonati al colosso dello streaming che possono godere di contenuti davvero interessanti non solo per l'arrivo dei titoli tanto sperati, come La Casa di Carta 5, ma anche per gli anticipi di quelli che saranno pubblicati a breve. Infatti, dopo il trailer di qualche giorno fa, finalmente sono ora disponibili i nuovi episodi di Sex Education 3. La nuova stagione di questa serie TV Netflix era attesissima.