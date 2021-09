Il colosso sudcoreano Samsung sta da tempo preparando l’arrivo della sua nuova serie di smartphone top di gamma. Come lo scorso anno, anche questa volta i modelli presentati dovrebbero essere ben tre. Il primo di questi si chiamerà Samsung Galaxy S22 e, stando a quanto è emerso in queste ore, la batteria montata a bordo potrebbe non stupire.

Samsung Galaxy S22 avrà una batteria soltanto da 3700 mAh?

In queste ultime settimane sono emersi numerosi dettagli dei prossimi smartphone di punta targati Samsung, soprattutto grazie a leakers molto noti come ad esempio Ice Universe. Come già accennato, però, nel corso delle ultime ore sono emersi ancora più dettagli riguardanti la versione standard del nuovo trio di Samsung.

Stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy S22 e, stando a quanto è emerso in queste ore, potrebbe non stupire dal punto di vista dell’autonomia. La batteria montata a bordo sembra infatti che sarà non molto capiente. Si parla infatti di soli 3700 mAh, ma non solo. Sempre stando agli ultimi rumors, il nuovo smartphone disporrà del supporto alla ricarica rapida di soli 25W. I fratelli maggiori Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra, invece, sembra che potranno invece contare su una ricarica rapida molto più potente e veloce pari a ben 45W.

Insomma, se sarà realmente così non ci aspettiamo grandi prestazioni dal punto di vista dell’autonomia dal prossimo Galaxy S22. Dovremo attendere per verificare se sarà effettivamente così. Vi ricordiamo comunque che questo smartphone sarà piuttosto contenuto dal punto di vista dimensionale. Il display, ad esempio, dovrebbe avere una diagonale di “soli” 6.06 pollici.