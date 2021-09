Il social network attualmente più adoperato al mondo è senza alcun dubbio Instagram, ogni smartphone nel mondo infatti ha quasi sicuramente installata l’omonima app, la quale vanta miliardi di accounts attivi, vi siete mai chiesti però se l’app fosse dannosa o meno per chi ne fruisce ? Ebbene c’è chi lo ha fatto e tra l’altro si tratta dell’azienda proprietaria del marchio, Facebook, la quale stando a quanto emerso e dichiarato dal Wall Street Journal, ha condotto per anni delle ricerche sul pubblico che usa Instagram, constatando come il social ha conseguenze dannose su gran parte dei suoi milioni di giovani utenti, e in particolare sulle teenager.

Ad affermarlo sono i documenti stessi di Facebook, ottenuti dal Wall Street Journal.

Gli elementi chiave