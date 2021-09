La crescita di Iliad in Italia rappresenta oramai una certezza consolidata nel campo della telefonia mobile. Il gestore francese nel corso dei mesi a venire vuole però ampliare il suo potenziale, entrando anche nel mercato della telefonia fissa. Le indiscrezioni che parlano di una Iliad attiva anche con le offerte di Fibra Ottica rappresentano ora una realtà.

Iliad accelera ancora: il doppio partner per le offerte Fibra ottica

Il gestore francese è attualmente al lavoro per garantire ai suoi utenti una serie di offerte per la Fibra Ottica. Gli abbonati quindi a breve potranno beneficiare di promozioni all inclusive con i costi più bassi del mercato anche per la telefonia domestica.

Nel corso di questi ultimi mesi Iliad ha raggiunto una serie di partnership operative per il lancio della Fibra Ottica. Determinanti in tal senso sono gli accordi con Open Fiber e FiberCop. Se la partnership con Open Fiber era stata raggiunta già lo scorso anno, il nuovo accordo con FiberCop di TIM allarga ancora di più gli orizzonti del gestore francese.

Sempre Iliad può beneficiare della già raggiunta autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel campo della telefonia fissa. Questo iter burocratico rappresenta una certezza anche per le possibilità tempistiche sulle prime offerte.

Alcune indiscrezioni molto favorevoli al gestore transalpino parlano di un lancio delle prime reti per la Fibra ottica già nel corso di quest’autunno. L’attesa degli utenti non dovrebbe protrarsi al lungo. Novità concrete in tal senso dovrebbero arrivare nei primi mesi del 2022.