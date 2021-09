In occasione della celebrazione mondiale Ikea Festival dello scorso 16 Settembre 2021, il colosso svedese ha annunciato l’imminente commercializzazione in Italia di una nuova collezione di accessori e mobili per il gaming, destinata ai gamer e agli appassionati di videogiochi.

La nuova linea di mobili e accessori dedicati al gaming di Ikea nasce dalla collaborazione con Republic of Gamers (ROG), un marchio della famiglia ASUS che dal 2006 propone un assortimento di hardware, PC, periferiche e accessori principalmente orientati al mondo del gaming su PC. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

IKEA lancia la sua collezione dedicata al gaming

Il nuovo assortimento, comprendente più di 30 prodotti tra scrivanie, sedie e accessori da gaming, sarà in vendita in tutti gli store Ikea a partire dal prossimo Ottobre 2021. Dal momento della commercializzazione dunque, gamer, appassionati e neofiti, avranno modo di concepire una propria postazione personalizzata che, stando a quanto riportato sul comunicato stampa ufficiale, dovrebbe offrire una migliore ergonomia e funzioni che contribuiranno a migliorare le performance di gioco.

Ecco le parole a riguardo di Jon Karlsson, uno dei designer di Ikea: “I gamer stanno seduti per ore, molto più della maggior parte delle persone che lavorano in ufficio. Vogliamo che i nostri prodotti offrano il massimo in termini di ergonomia e funzionalità, affinché i gamer possano diventare “atleti” sempre più bravi senza che il loro corpo ne risenta“.

Il lancio della nuova collezione è finalizzato alla democratizzazione dell’esperienza di gaming. Un obiettivo che l’azienda svedese vuole contribuire a raggiungere mediante la vendita di prodotti e soluzioni complete, che secondo Ikea, uniscono qualità elevata e prezzo accessibile. Gli amanti dell’ interior design hanno potuto ricevere consigli da designer Ikea e visitare case e studi nel mondo, mentre gli appassionati di cucina hanno potuto assistere a show cooking, cosi come ai fan dell’azienda è stata offerta la possibilità di indagare la storia del marchio attraverso il Museo digitale di Ikea.