Google TV è la nuova generazione della piattaforma software che Google ha dedicato alle smart TV, un’evoluzione di quella che conoscevamo come Android TV. Sul suo conto sono appena emerse interessanti novità.

Stando a quanto riferito dal Protocol, Google sarebbe in procinto di avviare l’integrazione in Google TV di canali gratuiti con pubblicità. Scopriamo insieme cosa ha in mente.

Google TV: in arrivo canali gratuiti con pubblicità

Questa integrazione assumerebbe lo stesso senso che hanno attualmente i classici canali per TV, ovvero con sessioni di contenuti intervallate da sessioni più brevi di annunci pubblicitari. Al momento non è chiaro come Google intende integrare questa novità sulla sua piattaforma. Stando alle indiscrezioni finora trapelate online, i nuovi canali gratuiti dovrebbero venire proposti tramite la sezione Live dell’interfaccia utente.

I nuovi canali con pubblicità che sta progettando Google arriveranno sul suo nuovo Chromecast come sulle smart TV che integrano Google TV come piattaforma software. Staremo a vedere se la novità verrà distribuita a livello globale oppure solo in alcune aree geografiche.

